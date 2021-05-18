Український співак Макс Барських був 17 разів номінований на музичну премію YUNA, проте досі не отримав жодної статуетки.

Співзасновник і генпродюсер YUNA Павло Шилько сказав, що об’єктивних експертних премій не існує, оскільки це завжди сума суб’єктивних думок членів журі.

За його словами, те, що Макс постійно з’являється в номінаціях – це вже показник того, що він важливий гравець у музичній індустрії. І сама номінація – це досягнення.

Павло сказав, що Барських був і залишається одним з найяскравіших виконавців в Україні за останні 10 років. Також згадалася історія, пов’язана з Ді Капріо та кінопремією Оскар.

– Коли на Оскарі жартують над Ді Капріо, він посміхається, це в порядку речей. Так що жарт Остапчука над Максом тільки наголошує на тому, що Барських особливий артист. Посередностям не присвячують жарти, – підсумував Шилько.

Скандал навколо YUNA 2021

Премію YUNA 2021 вручали 12 травня. Після церемонії організатори зіткнулися зі шквалом критики.

Так, продюсер і режисер Олег Боднарчук назвав YUNA “напівпремією”, оскільки її жанр передбачає рівновіддалені, але існуючі стосунки організаторів з усіма учасниками ринку та індустрії. І якщо з будь-яким артистом дружба не склалася, то і на премії його можна не чекати.

– Відразу зрозуміло, що премія в дивних стосунках з компанією Mozgi та в контрах з компанією Secret Service, а після того, як ведуча з незаперечною радістю оголосила, що Макс Барських 17 разів був номінований на премію YUNA та жодного разу не отримав нагороди, чим повеселила себе та напарника, стало ясно, що ці стосунки так і не складуться, – зазначив він.

Фото: прес-служба Макса Барських

Джерело: КП в Україні, Олег Боднарчук