Відкриті майданчики і концертні зали. Обмежена кількість глядачів і зміна графіку прямо під час туру. Нинішні українські гастролі Андрія Макаревича схожі на зустрічі для своїх.

Макаревич і Машина времени – це один з найвідоміших гуртів часів СРСР, водночас він якимось чином примудрився позбутися радянського фльору. Хіти групи знані серед населення і до сьогодні.

Із собою до України Андрій Макаревич привіз унікальну програму – знайомі багатьом пісні, але у джазовій обробці.

Про цей тур, зізнаються організатори, довелося домовлятися близько п’яти років. Усьому виною аж ніяк не вибагливість музиканта, райдер у нього скромний, а от графік – щільний.

Свої гастролі Макаревич розпочав із Тернополя. Тут мав змогу прогулятися містом. Про що і написав у соцмережах.

– Зізнаюсь, очікував побачити все-таки певну глушину… А побачив чудову архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів, – пише лідер гурту.

Допис сподобався не всім. Читачі образилися через глушину.

– Я сказав те, що сказав. Знайшлося якесь коло людей, яке вирішило, що я обізвав їхні чудові міста провінцією і глушиною, хоча сенс мого допису був прямо протилежний. Ну що я їм можу сказати? Друзі, лікуйтеся і вчіться читати, все! – коментує Андрій Макаревич.

Утім, скандал рокеру тур не зіпсував. Усі виступи були з аншлагом.

Приїхав цього разу Макаревич не сам. А зі своєю молодою дружиною Ейнат Кляйн, у минулому Інною Калініною, яка до того ж і народилася у Києві. Подружжя відвідало івано-франківський ресторан, де смакувало вишукані страви.

Придивлявся вокаліст і до алкоголю. Виявляється, музикант його колекціонує.

Олександр Ярмола, лідер гурту Гайдамаки зізнався, що колись добре випив з Макаревичем на бекстейджі. Співаки мають не лише спільні спогади, а й спільний творчий доробок. Коли Росія анексувала Крим та зайшла на Донбас, вони записали антивоєнну пісню.

У 2014 році Макаревич ще й до прифронтової Донеччини з’їздив. Чим розлютив Кремль остаточно.

У результаті скасовувалися концерти, найімовірніше за наказом начальства зверху. Подавалося все брехливо і лицемірно, нібито квитки не продаються, а зали порожні. Макаревича хотіли позбавити усіх звань та нагород. Деякі недоброзичливці навіть погрожували йому депортацією в Україну.

Однак співаку в Україні завжди раді. Мало хто знає, але саме українські фани розробляли для вокаліста його сайт.

І українська публіка музиканту подобається. Андрій Макаревич зізнається, що на відміну від Росії, його тут зустрічають більш захопливо. Тому повертатися завжди радий.

Українські гастролі Андрія Макаревича добігають кінця. Але плани у “машиніста” на відвідини України розписані далеко наперед до кінця наступного року. Тоді він планує дати концерт і в Києві.

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