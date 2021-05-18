18 травня о 22.00 за київським часом відбудеться перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. У ньому виступлять 16 країн, серед яких представник від України – гурт Go-A.
Як проголосувати за Україну на Євробаченні 2021
Гурт Go-A представить нашу країну на конкурсі в першому півфіналі під 15-м номером. Музичний колектив виступить з піснею Шум.
Жителі України можуть проголосувати зі свого номера телефону за будь-якого вподобаного учасника конкурсу, крім українських представників.
Однак існує спосіб проголосувати і за Україну. Якщо у вас є сім-карта одного з операторів країн-учасниць Євробачення 2021, то ви можете надіслати СМС-повідомлення з цього номера телефону.
Плата за повідомлення можливо буде вищою, оскільки ви перебуваєте на території країни, яка може входити в зону роумінгу.
Прогнози букмекерів на Євробачення 2021
У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представлятиме гурт Maneskin.
На другому місці Франція, яку представить співачка Barbara Pravi. Третє місце – Мальта – Destiny.
Український гурт Go-A розташувався на восьмому місці. На останній 39 ступені Грузія.
Фото: Eurovision