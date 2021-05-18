18 травня о 22.00 за київським часом відбудеться перший півфінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021. У ньому виступлять 16 країн, серед яких представник від України – гурт Go-A.

Як проголосувати за Україну на Євробаченні 2021

Гурт Go-A представить нашу країну на конкурсі в першому півфіналі під 15-м номером. Музичний колектив виступить з піснею Шум.

Жителі України можуть проголосувати зі свого номера телефону за будь-якого вподобаного учасника конкурсу, крім українських представників.

Однак існує спосіб проголосувати і за Україну. Якщо у вас є сім-карта одного з операторів країн-учасниць Євробачення 2021, то ви можете надіслати СМС-повідомлення з цього номера телефону.

Плата за повідомлення можливо буде вищою, оскільки ви перебуваєте на території країни, яка може входити в зону роумінгу.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Італія. Країну представлятиме гурт Maneskin.

На другому місці Франція, яку представить співачка Barbara Pravi. Третє місце – Мальта – Destiny.

Український гурт Go-A розташувався на восьмому місці. На останній 39 ступені Грузія.

Фото: Eurovision