Музика для продуктивної роботи на фон (плей-лист)

Підтримувати високу продуктивність та зберігати зосередженість іноді буває непросто. Поліпшити роботу мозку допомагають, зокрема, чорний шоколад і музика.

Величезна кількість солодкого може нашкодити, а ось прослуховування музики стане абсолютно нешкідливим рішенням для покращення концентрації уваги.

Музика для роботи допоможе поліпшити настрій та сприятиме творчим процесам мозку. Однак для цього знадобиться особливий плей-лист.

Факти ICTV підготували найкращі варіанти музики для активної роботи, які допоможуть виконати потрібні завдання у найкоротші терміни.

Звуки природи

Згідно з науковими дослідженнями, звуки природи позитивно впливають на емоційний стан. Вони допомагають зосередитися, а також покращують настрій.

Звуки дощу, грому та грози, щебетання птахів, дзюрчання струмка, шум вітру, гілок, листя, багаття та лісу загалом допомагають сконцентрувати увагу, що особливо потрібно під час виконання певних завдань.

Водночас немає ніякої різниці – ввімкнути для прослуховування виключно звуки природи або музику, що містить ці елементи. Вважається, що вони однаково позитивно вплинуть на концентрацію мозку.

Улюблені пісні

У кожної людини знайдеться певний список пісень або композицій, які подобаються більше, ніж інші треки. Саме улюблена музика найчастіше допомагає людям, яким важко налаштуватися на робочий лад.

Для цього можна створити спеціальний робочий плей-лист, у списку якого переважатимуть улюблені треки та меланхолійні мелодії. До речі, вчені вважають, що це допомагає новачкові у певній сфері навчатися швидше.

Завдяки цьому способу можна оперативніше виконувати робочі завдання та генерувати більшу кількість оригінальних ідей, що іноді стає вирішальним фактором під час працевлаштування.

Спокійна музика для роботи

Спокійна музика та неспішні мелодії сприяють поліпшенню емоційного стану людини. У такому стані легше налаштуватися на виконання робочих завдань.

Також важливо, щоб музика, яку ви слухаєте під час роботи, вам подобалася. Вважається, що негативні емоції можуть “збити” настрій мозкової діяльності.

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Однак водночас є винятки – деяким людям легше, коли вони слухають під час роботи більш енергійні треки. Важливо, щоб музика не приносила ніякого дискомфорту – тоді можна відчути емоційну насолоду, навіть якщо в цей час ваш стіл буде завалений роботою.

Інструментальна музика для роботи мозку

Разом із тим існує підтверджена наукова теорія, згідно з якою музика без слів сприяє якіснішій концентрації уваги.

Вважається, що під час прослуховування музики зі словами людина несвідомо починає прислухатися до “теми розмови” у пісні – їй стає цікаво, про що співає виконавець та які думки він намагається донести суспільству.

Нашу увагу може відволікати будь-який зайвий розмовний шум, і неважливо, що це може бути – звуки через розмови в офісі або історія персонажа, який фігурує у пісні.

В такому випадку прекрасним рішенням може стати інструментальна музика – саме вона сприяє поліпшенню роботи мозку, а також підвищує розумову діяльність та пам’ять.

Бароко

Згідно з останніми дослідженнями, темп мелодії також впливає на емоційне здоров’я людини. Науковці з’ясували, що можна якнайкраще скласти IQ-тест, якщо слухати під час цього динамічну музику.

Саме з цієї причини стиль бароко прекрасно підійде на роль фонової музики для роботи. Це також допоможе знизити стресові відчуття – ви відчуєте стан релаксу вже за хвилину після прослуховування музики бароко.