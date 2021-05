Принц Гаррі та американська телеведуча Опра Вінфрі представили перший трейлер документального серіалу The Me You Can’t See, який присвячений темі психічного здоров’я. Прем’єра стрічки відбудеться 21 травня на Apple TV+.

В основі серіалу лежать історії людей з усього світу про пережитий емоційний біль.

Крім цього, прикладами з власного життя поділяться принц Гаррі та Опра Вінфрі.

– Це своєрідний серіал, в основі якого лежать історії, націлені на пошук істини, розуміння і співчуття. Йдеться про людей, наш досвід і про те, чому ми так себе почуваємо, – зазначили творці серіалу.

В трейлері можна побачити кадри з похорону принцеси Діани та фрагменти інтерв’ю з Леді Гагою та Гленн Клоуз. Також у відео з’явилася Меган Маркл з дворічним сином Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл випустять серіал для Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган випустять серіал для Netflix, який буде присвячений спортивному заходу Ігри Нескорених.

У стрічці, яка матиме назву Серце непереможених (Heart of Invictus), покажуть процес підготовки до змагань, які відбудуться у Гаазі у 2022 році.