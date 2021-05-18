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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

З Леді Гагою та Гленн Клоуз: трейлер серіалу принца Гаррі та Опри Вінфрі

принц Гарри

Принц Гаррі та американська телеведуча Опра Вінфрі представили перший трейлер документального серіалу The Me You Can’t See, який присвячений темі психічного здоров’я. Прем’єра стрічки відбудеться 21 травня на Apple TV+.

В основі серіалу лежать історії людей з усього світу про пережитий емоційний біль.

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Крім цього, прикладами з власного життя поділяться принц Гаррі та Опра Вінфрі.

– Це своєрідний серіал, в основі якого лежать історії, націлені на пошук істини, розуміння і співчуття. Йдеться про людей, наш досвід і про те, чому ми так себе почуваємо, – зазначили творці серіалу.

В трейлері можна побачити кадри з похорону принцеси Діани та фрагменти інтерв’ю з Леді Гагою та Гленн Клоуз. Також у відео з’явилася Меган Маркл з дворічним сином Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл випустять серіал для Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган випустять серіал для Netflix, який буде присвячений спортивному заходу Ігри Нескорених.

У стрічці, яка матиме назву Серце непереможених (Heart of Invictus), покажуть процес підготовки до змагань, які відбудуться у Гаазі у 2022 році.

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