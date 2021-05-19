Сьогодні, 18 травня, стартував пісенний конкурс Євробачення 2021. У першому півфіналі під першим номером виступив гурт від Литви The Roop.
Музичний колектив The Roop виступив з піснею Discoteque. Учасники гурту постали на сцені в жовтих костюмах.
Трек Discoteque відповідає своїй назві та є доволі запальним. Він про музику, ритм і рух. Соліст The Roop співає про те, що танцювати одному – це нормально.
У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 Литва знаходиться на дев’ятому місці.
Пісні учасників першого півфіналу
У першому півфіналі Євробачення 2021 виступить 16 представників від країн. Їхній порядок виступів традиційно був визначений жеребкуванням.
Всі пісні учасників першого півфіналу Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.
Фото: Eurovision