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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Запальні танці та жовті костюми: як Литва виступила в півфіналі Євробачення 2021

Литва Евровидение 2021

Сьогодні, 18 травня, стартував пісенний конкурс Євробачення 2021. У першому півфіналі під першим номером виступив гурт від Литви The Roop.

Музичний колектив The Roop виступив з піснею Discoteque. Учасники гурту постали на сцені в жовтих костюмах.

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Трек Discoteque відповідає своїй назві та є доволі запальним. Він про музику, ритм і рух. Соліст The Roop співає про те, що танцювати одному – це нормально.

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 Литва знаходиться на дев’ятому місці.

Пісні учасників першого півфіналу

У першому півфіналі Євробачення 2021 виступить 16 представників від країн. Їхній порядок виступів традиційно був визначений жеребкуванням.

Всі пісні учасників першого півфіналу Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.

Фото: Eurovision

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