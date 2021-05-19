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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Дали року! Як італійці з Maneskin влаштували вибух на Євробаченні

Дали року! Як італійці з Maneskin влаштували вибух на Євробаченні

У першому півфіналі Євробачення 2021 показали фрагмент виступу представника Італії гурту Maneskin з піснею Zitti E Buoni.

Низка країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, проходять у фінал автоматично, не демонструючи свої виступи в півфіналах.

Фрагменти їх виступів, зазвичай, показують під час півфіналів.

На відео, яке продемонстрували в першому півфіналі, запалили італійці. Трек у колективу у стилі альтернатив-рок. Саме італійському гурту Maneskin букмекери прогнозують перемогу.

Фіналісти Євробачення

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, до фіналу конкурсу потрапили представники 10 країн, зокрема з України. Також до них у фіналі приєднаються учасники з другого півфіналу, який проходитиме 20 травня.

Повний список фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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