У Роттердамі пройшов перший півфінал Євробачення 2021. У фінал пройшло 10 учасників.

У першому півфіналі виступили представники 16 країн. У фінал пройшли учасники від Норвегії, Ізраїлю, Росії, Азербайджану, Мальти, Литви, Кіпру, Швеції, Бельгії та України.

Також низка країн пройшла до фіналу автоматично – Велика Британія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Це країни організатори та переможець Євробачення 2019.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня. Фінал 22 травня.

Онлайн-трансляцію пісенного конкурсу можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ і UΛ Перший.

Виступ України в першому півфіналі Євробачення 2021

У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 український гурт Go-A виступив під 15-м номером. Музичний колектив вийшов на сцену з піснею Шум.

Яскрава графіка, візуальні ефекти, хореографія та зелена шуба фронтвумен Катерини Павленко гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A. Як Україна виступила на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision