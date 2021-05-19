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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Нічим хорошим це не закінчилося: Face і KALUSH розповіли про наркозалежність

Нічим хорошим це не закінчилося: Face і KALUSH розповіли про наркозалежність

Репер Face, фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук та репер KALUSH зізналися, що мали алко- і наркозалежності.

Своїми розповідями вони поділилися в рамках проекту Анни Міщенко.

Український репер KALUSH зізнався, що мав амфетамінову залежність.

– Всі десь гуляють, а я закривався у будинку, бо паяє, що б не зірватися, якщо вийду. А якщо вийду – то зірвуся. Немає жодного амфетамінового дня, за яким я сумую. Це шляпа, – відверто зізнався KALUSH.

Зі свого боку, російський репер Face розповів, що тепер у нього проблеми з психікою.

– Нічим хорошим це не закінчилося для мене, негативно позначилося на психіці, до сих пір від цього страждаю. Тривожні розлади, паніка, – поділився Face.

Фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук розповів, що він навіть виступав кілька разів п’яним, хоча з боку це виглядало жахливо.

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– Кілька разів я виступав п’яним. Не відчуваєш ритму, не відчуваєш нот, тобі здається все офігенним, а потім дивишся записи людей. Це жесть, це соромно, це непрофесійно. Страшно звучить, але я, напевно, був алкоголіком, – зізнався Олег Собчук.

Alyona Alyona розповіла про шкільний булінг

Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про шкільний булінг, з яким зіткнулася після п’ятого класу.

Співачка зазначила, що ніколи не давала відсіч своїм кривдникам, оскільки боялася комусь зробити боляче. Крім цього Alyona Alyona наголосила, що вона пропагує всіх бути собою і не соромитися свого тіла.

Джерело: У_МИЩЕНКО

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