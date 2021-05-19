Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – реакція мережі

У Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення 2021, у якому виступив представник України. Електро-фолк гурт Go-A вийшов на сцену Ahoy Arena під 15-м номером з піснею Шум.

Як публіка відреагувала на виступ Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.



















Оргазм для вух і скажена енергетика: мережа про виступ Go-A на Євробаченні / 5 фотографий

Гурт Go-A на церемонії відкриття Євробачення 2021

Український гурт Go-A на церемонії відкриття Євробачення 2021 з’явився у незвичайних костюмах. Вбрання учасників колективу було виготовлене з переробленого пластику.

За словами ведучої церемонії відкриття, гурт був схожий на персонажів відомого фільму Матриця. Учасники Go-A зізналися, що таким чином хотіли закликати своїх прихильників дбати про навколишнє середовище.