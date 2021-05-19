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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Реакція Go-A на прохід у фінал Євробачення 2021

Go-A євробачення 2021

У вівторок, 18 травня, у Роттердамі відбулася велика музична подія – перший півфінал Євробачення 2021. За підсумками конкурсу гурт Go-A, який представляв Україну, пройшов у фінал.

На сторінці в Instagram учасники колективу подякували своїм шанувальникам за підтримку та віру в них. Крім цього, Go-A оприлюднив емоційне відео зі своєю реакцією на результати голосування.

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Варто зазначити, що ведучі Євробачення 2021 оголошували фіналістів у довільному порядку. Вони назвали гурт Go-A останнім і таким чином змусили понервувати всіх українців.

– Ми у фіналі Євробачення-2021. Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас, – написали учасники гурту.

За результатами жеребкування, гурт Go-A виступатиме у другій половині фіналу Євробачення 2021, який відбудеться 22 травня.

Як пройшов перший півфінал Євробачення 2021

У першому півфіналі Євробачення 2021 взяли участь 16 країн. За результатами голосування у фіналі пісенного конкурсу опинилися 10 учасників, зокрема і український гурт Go-A.

Колективу вдалося вразити інтернаціональну публіку незвичайним вокалом та яскравою постановкою номеру. Детальніше про те, як пройшов перший півфінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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