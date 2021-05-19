У Роттердамі (Нідерланди) відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Також там виступив і представник України – гурт Go-A з піснею Шум.

За підсумками півфіналу у фінал пройшли 10 країн, зокрема Україна. Не можна не згадати, що ведучі добряче пошарпали нерви українцям, бо Go-A у списку фіналістів оголошували останніми, витримавши довгу паузу.

Виступ Go-A сподобався глядачам з різних країн. У коментарях під відео користувачі пишуть, що учасники гурту влаштували справжній рейв на сцені. До речі, після виступу українців в залі стояв шквал. Детальніше про реакцію мережі на виступ Go-A на Євробаченні – читайте в нашому матеріалі.

Виступи конкурсантів у першому півфіналі, які пройшли у фінал Євробачення:

The Roop – Discoteque (Литва)

Гурт The Roop, який давно є фаворитом серед букмекерів, в яскравих жовтих костюмах гідно відкрив Євробачення 2021. До речі, колектив не сильно змінив свій номер ще з Нацвідбору у своїй країні.

Маніжа – Russian Woman (Росія)

У півфіналі Маніжа заспівала досить добре, впоралася з постановкою без затримок, хоча ще на репетиції з конструкцією величезної сукні виникали питання.

Реп-куплет вона зачитала англійською. На величезному екрані транслювалося відео різних жінок, які нібито підспівують Маніжі.

Номер про російську жінку звичайно супроводжувався і стереотипами, зокрема кокошником.

Tusse – Voices (Швеція)

Шведський співак Tusse показав типовий виступ для своєї країни. Це не погано, і не добре. Швеція славиться своїми авторами музики, які пишуть хіти для багатьох світових зірок, тому й на Євробаченні щороку вони показують гідний результат. Tusse, зі свого боку, заспівав добре, але букмекери поки не поспішають його записувати в лідери фіналу.

Елена Цагріну – El Diablo (Кіпр)

Представниця Кіпру Елена Цагріну показала еталонний виступ з піснею El Diablo. Дівчина була одягнена в сукню зі стразами, а її танцюристки в червоні костюми. Підсвічування сцени нібито імітувало пекельне полум’я. До речі, саме їй букмекери прогнозують проходження в топ-5 у фіналі.

TIX – Fallen Angel (Норвегія)

Популярний в Норвегії співак і продюсер TIX підкорив єврофанів і своєю піснею, і цікавим номером. Хоч він і був схожий на Джона Леннона з ангельськими крилами, але його вже точно запам’ятають.

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгія)

Гурт чудово заспівав в півфіналі Євробачення. Номер колективу крутився навколо інструментального супроводу, проте це лише імітація. На конкурсі під забороною використання інструментів, там можна лише співати під заздалегідь підготовлений мінус. Однак до вокального виконання композиції та атмосфери, яку створив гурт, питань немає.

Eden Alene – Set Me Free (Ізраїль)

Представниця Ізраїлю на Євробаченні Eden Alene показала запальний номер і навіть встановила рекорд на конкурсі. Попри хореографію Eden Alene заспівала досить чисто. Також анонсувалося, що дівчина у фіналі пісні повинна взяти Si третьої октави (B6). З боєм, але їй таки вдалося до неї наблизитися.

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Артистка з Азербайджану Efendi показала досить відвертий номер під стать пісні. Артистка непогано впоралася з хореографією, водночас, вона добре заспівала свою вокальну партію.

Go-A – Шум (Україна)

В основі номера, як і в тексті пісні Шум, лежить пробудження всього живого, закликання весни та початок чогось нового. Яскрава графіка, візуальні ефекти та хореографія гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A.

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

18-річна Destiny з Мальти шукала для конкурсу пісню, яка буде підривати танцполи. Що можна сказати, у неї це добре вийшло. Трек у стилі It’s raining men одразу сподобався публіці. Яскравий виступ і запальна постановка лише підкреслили композицію.

Фіналісти Євробачення

За результатами першого півфіналу Євробачення 2021, до фіналу конкурсу потрапили представники 10 країн, зокрема з України. Також до них у фіналі приєднаються учасники з другого півфіналу, який проходитиме 20 травня.

Повний список фіналістів Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.