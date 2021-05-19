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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Україна злетіла в рейтингу букмекерів Євробачення – оновлений прогноз

Евровидение

У вівторок, 18 травня, у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення 2021. Другий півфінал пройде 20 травня, а переможця ми дізнаємося у фіналі конкурсу – 22 травня.

Прогнози букмекерів після першого півфіналу змінилися. Станом на 19 травня на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Італія. Країну представлятиме рок-гурт Maneskin – 23%.

На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме співачка Barbara Pravi – 19%.

Третє місце займає виконавиця з Мальти – Destiny – 18%.

Гурт Go-A, який представляє Україну на Євробаченні 2021, піднявся в таблиці на четверту сходинку. Після виступу у першому півфіналі шанси колективу на перемогу значно збільшилися – 7%.

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Представник Ісландії опустився на шосту позицію – Daði og Gagnamagnið – 6%.

Далі йде Болгарія та Швейцарія – 5%. Кіпр – 3%, Латвія – 2%. А закриває десятку лідерів представник з Сан Марино – 1%.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.

прогнозы букмекеров

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Пряму трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ і UΛ: Перший. Другий півфінал 20 травня розпочнеться о 22.00.

Детальніше де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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