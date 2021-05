Після виступу у першому півфіналі Євробачення 2021, українському гурту Go-A вдалося завоювати любов публіки та привернути до себе увагу.

У мережі всі активно обговорюють постановку конкурсного номеру представників України, незвичний вокал солістки Катерини Павленко та яскраві образи учасників гурту.

Найцікавіші меми про виступ Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Найбільше мемів присвячено Катерині Павленко, яку порівнюють з персонажем фільму Матриця.

– Здивований побачити Трініті з Матриці, яка співає за Україну, – написав користувач Twitter.

Surprised to see Trinity from ‘The Matrix’ singing for Ukraine. #Eurovision2021 pic.twitter.com/3LtFSe178a — Tapio (@MrNormall) May 18, 2021

– А це легально, що за Україну виступає Трініті з Матриці?

– Матриця скрізь.

Також у мережі жартують з незвичайної постановки конкурсного номеру гурту Go-A.

– Це моя релігія відтепер, – написала одна із шанувальниць.

– Заради цього костюма вона вбила Оскара Ворчуна?

Але більшість публікацій в соціальних мережах присвячені підтримці Go-A. Шанувальники зі всього світу висловлюють своє захоплення виступом гурту.

– Нехай дух Вєрки Сердючки благословить Україну, бо цьогоріч вони дивовижні!

– Все в цьому виступі було просто шалено видовищним!

– Україна краща для мене в цьому півфіналі. Вірна своєму корінню, футуристична і абсолютно ненормальна – все, як я люблю.

It’s Ukraine for me this semifinal that’s for sure. True to their roots, futuristic, and totally fucking deranged – all the things that I love #Eurovision2021 — Jolanta (@BlackWidowJola) May 18, 2021

Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021

Представник України на Євробачення 2021, гурт Go-A, вийшов на сцену у Роттердамі під 15-м номером. Колектив запалив глядачів шаленою енергетикою та вразив яскравою постановкою концертного номеру.

В основі виступу лежав обряд водіння Шума, пробудження всього живого та початок чогось нового. Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.