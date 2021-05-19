Після виступу у першому півфіналі Євробачення 2021, українському гурту Go-A вдалося завоювати любов публіки та привернути до себе увагу.
У мережі всі активно обговорюють постановку конкурсного номеру представників України, незвичний вокал солістки Катерини Павленко та яскраві образи учасників гурту.
Найцікавіші меми про виступ Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.
Найбільше мемів присвячено Катерині Павленко, яку порівнюють з персонажем фільму Матриця.
– Здивований побачити Трініті з Матриці, яка співає за Україну, – написав користувач Twitter.
Surprised to see Trinity from ‘The Matrix’ singing for Ukraine. #Eurovision2021 pic.twitter.com/3LtFSe178a
— Tapio (@MrNormall) May 18, 2021
– А це легально, що за Україну виступає Трініті з Матриці?
Ok, but is it legal for Trinity from #Matrix to represent #Ukraine at the #Eurovision2021? pic.twitter.com/9FBR7CrFAb
— Ana (@ana_jovanovicc) May 18, 2021
twinning #Eurovision2021 pic.twitter.com/nDCNinen8Q
— lena (@killinglena) May 18, 2021
– Матриця скрізь.
The matrix is everywhere #Eurovision2021 pic.twitter.com/gsiYdqfNdV
— Tess De Smet (@TessDSmet) May 18, 2021
Також у мережі жартують з незвичайної постановки конкурсного номеру гурту Go-A.
– Це моя релігія відтепер, – написала одна із шанувальниць.
my religion from this day #Eurovision2021 #Go_A #євробачення pic.twitter.com/OZzXkzmlNX
— asя (@hetmansha) May 18, 2021
– Заради цього костюма вона вбила Оскара Ворчуна?
Did she kill Oscar the Grouch to get her costume? #Ukraine #Eurovision #Eurovision2021 pic.twitter.com/Zr2z2klQ2N
— Kreidy Giantsbane (@kreidy_b) May 18, 2021
Але більшість публікацій в соціальних мережах присвячені підтримці Go-A. Шанувальники зі всього світу висловлюють своє захоплення виступом гурту.
– Нехай дух Вєрки Сердючки благословить Україну, бо цьогоріч вони дивовижні!
May Verka spirit bless Ukraine this year BECAUSE THEY’RE AMAZING#Eurovision2021 #Eurovision pic.twitter.com/yYLfXEq4ER
— Catarina ????✨????✨???? (@solarsystemjedi) May 18, 2021
– Все в цьому виступі було просто шалено видовищним!
Everything about this was just insanely spectacular! #Ukraine #Eurovision #Eurovision2021 pic.twitter.com/q4FXF29HIJ
— Nicole (@NicoleKJay) May 18, 2021
– Україна краща для мене в цьому півфіналі. Вірна своєму корінню, футуристична і абсолютно ненормальна – все, як я люблю.
It’s Ukraine for me this semifinal that’s for sure. True to their roots, futuristic, and totally fucking deranged – all the things that I love #Eurovision2021
— Jolanta (@BlackWidowJola) May 18, 2021
Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021
Представник України на Євробачення 2021, гурт Go-A, вийшов на сцену у Роттердамі під 15-м номером. Колектив запалив глядачів шаленою енергетикою та вразив яскравою постановкою концертного номеру.
В основі виступу лежав обряд водіння Шума, пробудження всього живого та початок чогось нового. Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.