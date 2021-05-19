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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Відео виступу Go-A на Євробаченні 2021 очолило тренди YouTube

Go-A

Відео виступу українського гурту Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 потрапило на перше місце в тренди YouTube.

За декілька годин конкурсний номер Go-A набрав більше 1 млн переглядів. Про це повідомили учасники гурту на сторінці в Instagram.

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Виступ Go-A лідирує за переглядами на тлі інших учасників Євробачення 2021.

Більше переглядів має тільки представник Росії – співачка Manizha. Відео її виступу подивилися 1,8 млн глядачів.

  • Go-A Евровидение 2021
  • Go-A Евровидение 2021
  • Go-A Евровидение 2021
  • Go-A Евровидение 2021
Відео виступу Go-A на Євробаченні 2021 очолило тренди YouTube / 2 фотографии

Реакція мережі на виступ України на Євробаченні 2021

Виступ гурту Go-A у першому півфіналі Євробачення 2021 породив хвилю мемів та позитивних відгуків. Завдяки яскравому виступу та незвичайному вибору пісні колективу вдалося вразити всю Європу.

Реакцію мережі на виступ України на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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