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Каріна Зуєва |

Вона свята: Надя Дорофеєва розповіла про свекруху та показала архівні фото

Вона свята: Надя Дорофеєва розповіла про свекруху та показала архівні фото

Українська співачка Надя Дорофеєва розповіла про стосунки зі свекрухою та показала архівні фотографії з рідним батьком і вітчимом.

Перед Новим роком 2021 мама Володимира Дантеса, чоловіка Наді Дорофеєвої, переїхала з Харкова до Києва. Виконавиця розповіла, що вона живе неподалік від них.

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Також Дорофєєва зізналася, що свекруха жартує над нею, тому що вона не готує своєму чоловікові.

– Вона завжди мене підштрикує з цього приводу. Але жодного разу в житті не було ніякого докору, – поділилася Надя.

Артистка сказала, що її свекруха свята. Оскільки ніколи не приходить у гості без попередження та не дзвонить через дрібниці.

– Вона дуже тактовна в цьому плані. Я завжди в неї запитую – коли ви приїдете, – розповіла Надя.

Також зірка показала архівні фотографії, на яких зображений її рідний батько, вітчим і брат. Альбом зі спогадами Наді подарувала її мама. Дівчина зізналася, що плакала, коли вперше його дивилася, оскільки її вітчим помер чотири роки тому.

У фотоальбомі також був знімок Наді та її першої вчительки з вокалу, яка поставила їй голос.

Дорофеєва про перше кохання та майбутніх дітей

Артистка Надя Дорофеєва розповіла про перше кохання та зізналася, чому в них з Володимиром Дантесом немає дітей.

За словами зірки, в 16 років у неї було нерозділене кохання, але вона вдячна цій ситуації, оскільки через біль знайшла щастя.

Також Надя розповіла, що хоче усвідомлено підійти до питання дітей. І наголосила, що кар’єра її в цьому плані не зупиняє.

Фото: Надя Дорофеєва

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