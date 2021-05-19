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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Євробачення 2021: як змінилися ставки букмекерів після першого півфіналу

евровидение 2021

У Роттердамі пройшов перший півфінал Євробачення 2021. Як змінилися ставки букмекерів – читайте на Фактах ICTV.

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 після першого півфіналу, який відбувся 18 травня, все також лідирує представник Італії – гурт Maneskin – 23%.

На другому місці розташувалася Мальта, яку представила співачка Destiny – 19%. Третє місце займає виконавиця з Франції – Barbara Pravi – 18%.

Четверту сходинку посіла Ісландія – 7%.

Український гурт Go-A, який раніше перебував на восьмому місці, перемістився на п’яту сходинку – 5%.

Далі йде Болгарія, Швейцарія – 5%, Кіпр – 4%, Литва – 2%, Росія – 1%.

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На останній 33 ступені з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.

  • Євробачення 2021: прогноз букмекерів після першого півфіналу
  • Євробачення 2021: прогноз букмекерів після першого півфіналу
  • Євробачення 2021: прогноз букмекерів після першого півфіналу
  • Євробачення 2021: прогноз букмекерів після першого півфіналу
Євробачення 2021: як змінилися ставки букмекерів після першого півфіналу / 2 фотографии

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

Після першого півфіналу Євробачення 2021 у фінал пройшло 10 учасників. У першому півфіналі виступили представники 16 країн.

Також низка країн пройшла автоматично. Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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