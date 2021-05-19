У королеви Великої Британії Єлизавети II померло п’ятимісячне цуценя Фергус, яке їй подарував син Ендрю після того, як захворів принц Філіп. Причина смерті пса породи доргі поки що невідома.

За даними The Sun, королева тяжко переживає нову втрату, оскільки вона обожнює собак. Зараз вона почувається спустошеною.

Ім’я домашньому улюбленцю Єлизавета дала на честь свого дядька Фергюса Боуз-Лайона, який загинув під час Першої світової війни.

Тепер у королеви залишилося два собаки – коргі Мік і доргі Кенді.

Єлизавета II подякувала за підтримку після смерті чоловіка

Королева Єлизавета II подякувала за підтримку та слова співчуття, які їй висловили у зв’язку зі смертю її чоловіка, герцога Единбурзького.

Принц Філіп помер у віці 99 років 9 квітня. Для Єлизавети II втрата чоловіка стала сильним ударом.

Джерело: The Sun