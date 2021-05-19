Гурт Go-A від України пройшов у фінал Євробачення 2021

Гурт Go-A, який представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021, пройшов у фінал за підсумками півфіналу.

Гурт Go-A виступив у першому півфіналі під номером 15. Колектив презентував свою пісню Шум.

Ідея номера гурту перепліталася з текстом композиції. Колектив співав на імпровізованому плоті, прикрашеному декораціями, які світилися. Солістка гурту Go-A Катерина Павленко була одягнена в яскраву зелену шубу.

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Ведучі Євробачення добре пошарпали нерви українцям та європейським фанам Go-A, бо до останнього не оголошували їх ім’я у списку фіналістів.

Крім того, що Україну оголошували останньою, так ще й ведучі зробили затяжну паузу перед оголошенням. Так чи інакше, Україна в фіналі!

Виступ Go-A на Євробаченні

У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 український гурт Go-A виступив під 15-м номером. Музичний колектив вийшов на сцену з піснею Шум.

Яскрава графіка, візуальні ефекти, хореографія та зелена шуба фронтвумен Катерини Павленко гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A. Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.