Гурт Go-A від України пройшов у фінал Євробачення 2021

Гурт Go-A, який представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021, пройшов у фінал за підсумками півфіналу.
Гурт Go-A виступив у першому півфіналі під номером 15. Колектив презентував свою пісню Шум.
Ідея номера гурту перепліталася з текстом композиції. Колектив співав на імпровізованому плоті, прикрашеному декораціями, які світилися. Солістка гурту Go-A Катерина Павленко була одягнена в яскраву зелену шубу.
Ведучі Євробачення добре пошарпали нерви українцям та європейським фанам Go-A, бо до останнього не оголошували їх ім’я у списку фіналістів.
Крім того, що Україну оголошували останньою, так ще й ведучі зробили затяжну паузу перед оголошенням. Так чи інакше, Україна в фіналі!
Виступ Go-A на Євробаченні
У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 український гурт Go-A виступив під 15-м номером. Музичний колектив вийшов на сцену з піснею Шум.
Яскрава графіка, візуальні ефекти, хореографія та зелена шуба фронтвумен Катерини Павленко гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A. Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.