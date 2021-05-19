Українська співачка Ані Лорак, яка проживає в Росії, прокоментувала секс-скандал навколо Костянтина Меладзе.

Зірка сказала, що її слова були неправильно зрозумілі, відповідно, і висновки зроблені невірні.

– Ми з вами живемо в епоху громадського осуду, де можна перекрутити і спотворити будь-яке слово. Так і сталося нещодавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв’ю. Після якого розпочалося необґрунтоване публічне цькування людини, до якої я з повагою та любов’ю ставлюся, – до видатного композитора Костянтина Меладзе, – сказала Лорак.

Артистка просить всіх залишити цю тему в спокої. Також вона заявила, що добро переможе.

Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим

Наприкінці квітня Ані Лорак розповіла, чому припинила працювати з Костянтином Меладзе. За словами виконавиці, та робота і умови, які пропонував продюсер, її не влаштовували.

Зірка не сказала, про що саме йде мова, проте наголосила, що це особисте.

Після публічних заяв Ані Лорак ще кілька артисток приєдналися до її слів і почали звинувачувати Костянтина Меладзе в домаганнях. Наприклад, Оля Полякова та Тетяна Найнік. Однак сама Лорак спростувала свою заяву.

Фото: Ані Лорак