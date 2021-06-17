Ми розійшлися: скандальна харківська пара зніме ланцюг, яким була скована 4 місяці

Скандальна пара з Харкова, яка прославилася тим, що скувала себе ланцюгом, оголосила про розрив стосунків.
Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова чотири місяці були нерозривно разом. Вже 17 червня ланцюг, що сковував хлопця і дівчину, буде знято.
– На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою, – повідомляється на сторінці пари в Instagram.
Також екс-закохані спростували чутки про те, що це жарт, покликаний привернути ще більше уваги до пари.
Вони запевнили, що не готові жартувати з такими серйозними ситуаціями.
Підписники підрахували, що станом на 16 червня Олександр і Вікторія провели разом на ланцюгу 123 дні.
Зазначається, що ланцюг знімуть в присутності експерта Книги рекордів України.
Фото: sashaplusvika