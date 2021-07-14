Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його дружина, американська модель Крістен Пазік святкують річницю весілля. Зіркова пара одружилась 17 років тому, 14 липня 2004 року.

Із цієї чудової нагоди 42-річна Крістен привітала свого коханого в Instagram та опублікувала романтичні фото з архіву.

– Із річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе, Андрію, – підписала Крістен світлини.

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Згодом легендарний футболіст Андрій Шевченко відповів дружині на привітання та присвятив їй зворушливий пост в соцмережі.

– Із 17-ю річницею, любов моя. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною. Я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю, – написав тренер синьо-жовтих.

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Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружилися в американському Вашингтоні. Тоді ще Шевченко виступав за італійський клуб Мілан.

Наразі подружжя виховує чотирьох синів: Джордан (2004 року народження), Крістіан (2006), Олександр (2012) та Райдер-Габріель (2014).

Фото: Крістен Пазік