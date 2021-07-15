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Факти / Шоу-бізнес
Анастасія Рогожінська |

Соліст Хору Турецького Борис Горячев помер від коронавірусу

Борис Горячев

Соліст Хору Турецького Борис Горячев помер у віці 50 років.

Доповнюється…

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