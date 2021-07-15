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Шоу-бізнес
Липень, 15 в 18:45
Анастасія Рогожінська
|
Соліст Хору Турецького Борис Горячев помер від коронавірусу
Соліст Хору Турецького Борис Горячев помер у віці 50 років.
Доповнюється…
Теги:
Коронавірус Covid-19
,
Смерть
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