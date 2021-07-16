16 липня чемпіон світу та призер Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова відзначає 28-річчя. Святкує день народження українська гімнастка у Туреччині.

Із цієї нагоди Різатдінова розповіла про життєві досягнення поза спортом та порівняла себе з тою дівчиною, якою вона була декілька років тому.

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– Аналізуючи себе, стала помічати, що Аня в 23 роки і зараз – це дві різні людини. Але ж прийнято вважати, що чим старше ми стаємо, тим гірше. Мов дівчина цікава і приваблива лише в 21-23, а далі вона нікому не потрібна. Але це нісенітниця, – ділиться Ганна.

За словами гімнастки, вони лише зараз здобуває ту жіночність і гармонію, до якої прагнула все життя.

– Я вже не та наївна дівчинка, яка не вміла говорити ні. Не вірю в казки, але вірю в кохання, – написала Різатдінова.

Як додала Ганна, за 17 років у великому спорті вона отримала колосальний досвід у стосунках.

– Я зрозуміла, як і що з першого разу. Зрозуміла, що правильність якої мене вчили батьки, нікому не потрібна. У цьому світі треба виживати і кожен сам за себе, – додала спортсменка.

Також Ганна пояснила, що після здобуття олімпійської медалі, вона почала шукати себе, реалізовуватися і зрозуміла, що в житті треба покладатись тільки на себе.

– Я впевнено можу сказати, що пишаюся собою, – написала Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова