Це кінець: Мішина заявила про розставання з Еллертом

Головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина заявила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. Про це акторка написала в Instagram.

– Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму.

За словами Мішиної, розставання сталося неочікувано, але назавжди. Вона зрозуміла, що Олександр Еллерт більше не повинен мати ніякого стосунку до її життя.

Акторка попросила підписників не ставити запитань щодо розриву стосунків і поважати її особистий простір.

– Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею.

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Ще нещодавно пара публікувала у соцмережах спільні фотографії. Наразі Олександр Еллерт поки ніяк не прокоментував розставання з Мішиною. Відомо, що наразі він відпочиває на морі разом з мамою та вітчимом.

Стосунки Еллерта та Мішиної розпочалися на романтичному реаліті Холостячка, де акторка була головною героїнею. У фіналі шоу Ксенія обирала Олександра Еллерта, другим претендентом на її серце був Олексій Тригубенко.

Після проекту пара почала жити разом. У червні Мішина та Еллерт показали парні татуювання у формі сердець.