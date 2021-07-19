П’ята ракетка світу Еліна Світоліна показала фото ранку перед весіллям. Днями українська спортсменка вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

– Весільний ранок. Напевно, найнервовіший момент у цей день… коли ти хочеш, щоб все було абсолютно ідеальним — макіяж, зачіска, сукня, взуття, фотографії, відео та багато іншого. Майже неможливо отримати задоволення від усього процесу, – написала Світоліна.

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16 липня Світоліна та Монфіс стали чоловіком та дружиною. Церемонія відбулася у швейцарському місті Ньон.

Незабаром після весілля спортсменка змінила прізвище у соціальних мережах. Тепер вона підписана як Еліна Монфіс.

Днем раніше, 15 липня, тенісистка та її наречений анонсували весілля у французькій Рив’єрі.

Також до весілля пара виклали на сторінках у соцмережах знімки, зокрема тенісистка підписала: Останній пост як міс Світоліна.

Пара оголосила про заручини у квітні цього року. Тоді ж Світоліна у соцмережах повідомила, що вона отримала пропозицію руки та серця.

Зустрічатися тенісисти почали у 2019 році, коли Монфіс приїхав гостювати до рідного міста Світоліної – Одеси.