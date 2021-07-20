Принц Гаррі зізнався, що пише мемуари про власне життя. Герцог Сассекський планує опублікувати твори уже в 2022 році в одному з найбільших американських видавництв Penguin Random House.

36-річний принц заявив, що у мемуарах “точно та цілком правдиво” будуть описані спогади з його життя. Це будуть історії про перемоги та невдачі герцога, а також про отримані уроки.

– За ці роки я носив багато головних уборів як в прямому, так і в переносному значенні, і я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – максимуми і мінімуми, помилки, отримані уроки – я можу допомогти показати, що незалежно від того, звідки ми походимо, ми маємо більше спільного, ніж думаємо.

Гаррі підкреслив, що ці історії він пише не як принц, яким народився, а як чоловік, яким він став. Відомо, що кошти від продажу книг підуть на благодійність.

Представник принца заявив, що публікація не буде погоджуватися з Букінгемським палацом. У прес-релізі мемуари описуються як близькі, душевні, чесні та зворушливі.

Нещодавно Меган Маркл, дружина Гаррі, також стала автором книги. У червні вийшла друком дитяча книга The Bench (Лавка).

Герцогиню Сассекську надихнули на її написання стосунки чоловіка з сином Арчі. Крім друкованого формату, з’явиться ще й аудіокнига, яку озвучить сама Меган.