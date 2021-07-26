Американська модель plus-size Ешлі Грем поділилася новим пікантним фото.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій постала повністю оголеною посеред поля.
Ешлі Грем прикрила груди руками, акцентувавши увагу на вагітному животику. Фотосесію модель влаштувала на природі, позаду неї видніється ліс.
– Вібрації матері-землі, – лаконічно підписала світлину Ешлі.
Шанувальники оцінили нову світлину зірки і зазначили, що Ешлі дуже красива та ніжна.
- Ти така гарна!
- Божественна!
- Ешлі, ти надихаєш!
- Я у захваті від твоєї сміливості і того, що ти несеш в маси!
- Це так приголомшливо!
- Тобі личить вагітність.
Зауважимо, що нещодавно Ешлі Грем публічно повідомила про другу вагітність.
Вона опублікувала знімок, на якому постала посеред поля у білій сорочці на голе тіло.
Модель Ешлі Грем та фотограф Джастін Ервін одружилися 14 серпня 2010 року.
Пара виховує сина Айзека, який народився 18 січня 2020 року.
Фото: Ешлі Грем