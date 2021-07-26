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Факти / Шоу-бізнес
Валентина Чорна |

Вагітна Ешлі Грем оголилася посеред поля

Ешлі Грем

Американська модель plus-size Ешлі Грем поділилася новим пікантним фото.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій постала повністю оголеною посеред поля.

Ешлі Грем прикрила груди руками, акцентувавши увагу на вагітному животику. Фотосесію модель влаштувала на природі, позаду неї видніється ліс.

– Вібрації матері-землі, – лаконічно підписала світлину Ешлі.

Шанувальники оцінили нову світлину зірки і зазначили, що Ешлі дуже красива та ніжна.

  • Ти така гарна!
  • Божественна!
  • Ешлі, ти надихаєш!
  • Я у захваті від твоєї сміливості і того, що ти несеш в маси!
  • Це так приголомшливо!
  • Тобі личить вагітність.

Зауважимо, що нещодавно Ешлі Грем публічно повідомила про другу вагітність.

Вона опублікувала знімок, на якому постала посеред поля у білій сорочці на голе тіло.

Модель Ешлі Грем та фотограф Джастін Ервін одружилися 14 серпня 2010 року.

Пара виховує сина Айзека, який народився 18 січня 2020 року.

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Фото: Ешлі Грем

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