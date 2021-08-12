Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну на три роки

Російському співаку Філіпу Кіркорову на три роки заборонили в’їзд на територію України.

Про це офіційно повідомила Служба безпеки України на запит агентства УНН.

– За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 і ч. 3 ст. 13 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, 7 червня 2021 року Службою безпеки України ухвалено рішення про заборону в’їзду для запитуваної Вами особи на територію України терміном на три роки, – йдеться у повідомленні.

Основною причиною такого рішення стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Нагадаємо, що 23 червня Філіпа Кіркорова зарахували до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Включення в цей список відбувається за поданням Служби безпеки автоматично.

Наступного дня російський співак відреагував на рішення Мінкульту та СБУ.

На особистій сторінці в Instagram від оприлюднив відеозвернення, в якому заспівав українською і зазначив, що пишається тим, що сталося.

Артист був впевнений, що ця ситуація допоможе стати йому ще популярнішим.

Але вже через п’ять днів Філіп Кіркоров зник зі списку осіб, що представляють загрозу національній безпеці України.

Фото: Філіп Кіркоров