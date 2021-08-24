Українська співачка Jerry Heil і ведуча бекстейдж-шоу Україна має талант випустила нове відео під назвою Гімн молоді, де заспівала разом зі своїми шанувальниками.

Знаменитість також привітала Україну з Днем Незалежності та розповіла докладніше про суть відео.

– Я пишаюся своїм поколінням! Ми свіжі, з новими ідеями, не прив’язані до стереотипів наших предків, але при цьому ми зуміли зберегти їхні цінності й традиції! Коли я виконала гімн сама, то зрозуміла, що цього замало. Це повинен бути хор нового покоління, про який я завжди мріяла. Сподіваюся, цей твір зможе стати гімном молоді, – поділилася своїми думками Jerry Heil.

У відео Jerry Heil разом зі своїми підписниками йдуть по Пішохідному мосту в Києві та співають Гімн молоді. В кінці відео з’являється напис Далі буде, який натякає на можливе просування гімну в маси.

– Ви тільки подивіться на цих прекрасних людей на відео! Це все — мої підписники, уявляєте? Моя #пандатім! З різних міст України! Ми з’їхалися до Києва, щоб заспівати, що ми готові розвиватися! Ви у мене дуже талановиті, панди! – розповіла зірка про створення відео в Instagram.

Раніше українські зірки також вітали Україну з Днем Незалежності. Наприклад, Василь Вірастюк зробив справжнє татуювання на спині, а Дзідзьо виконав гімн України та поділився записом із шанувальниками. Відомий коментатор і телеведучий Тимур Мірошниченко опублікував в Instagram своє фото у вишиванці, і закликав українців наслідувати приклад України – рости і розвиватися.

Jerry Heil вміє привертати до себе увагу – раніше вона влаштувала весільну церемонію, на якій одружилася сама на собі. На весілля співачка запросила гостей і накрила святкові столи. Решта атрибутів цього свята також були присутні — тамада, коровай, і навіть бійка.

Фото: Jery Heil