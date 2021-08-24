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Факти / Шоу-бізнес
Микола Олефіренко |

Монатик отримав звання заслуженого артиста України

Дмитрий Монатик

Українському співакові та танцюристу Дмитру Монатику присвоєно звання заслуженого артиста України.

За героїзм і мужність, проявлені при захисті України, звання Героя з врученням Золотої зірки присвоєно солдату Білоусу Сергію (посмертно) і старшині Рідзаничу Максиму Володимировичу (посмертно).

Звання героя отримав Сидоренко Євген Анатолійович. Назарій Яремчук був нагороджений (посмертно) званням Героя України за значні особисті заслуги перед країною.

Заслужений вчитель України Гельфгат Ілля також був нагороджений званням Героя України.

Також президент України Володимир Зеленський нагороджував і діячів мистецтв званнями Народний артист України та Заслужений артист України. Так, Дмитро Монатик став заслуженим артистом України.

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