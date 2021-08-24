22-річний танцюрист із балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко розповів про стан здоров’я і подякував користувачам мережі за підтримку. Подробиці одужання хлопець розкрив у своєму Instagram.

За словами Євгена, праве око бачить набагато краще, і за це він вдячний компетентним лікарям. Стан отвору на шиї також поліпшується — він поступово затягується, і після декількох перев’язок можна буде забути про проблему. Хлопець вже думає над ескізом татуювання, щоб красиво приховати цей шрам після відновлення.

Він сильно втратив вагу за час лікування. На відновлення витрачалося багато енергії, і він скинув 13 кг. Для відновлення маси Євген дуже багато їсть і спить, а також намагається багато ходити — прогулянки ще нікому не шкодили.

1 серпня біля столичного гей-клубу Lift Євген випадково зіткнувся з військовим УДО. Той сильно вдарив хлопця, через що Гончаренко знепритомнів і впав на тротуар. Хлопець перебував у комі.

Днями танцюриста нарешті виписали з лікарні, де він провів майже місяць. Два тижні він перебував у комі. І під час ексклюзивного інтерв’ю ICTV його вітчим Владислав розповів про перебіг лікування. Щоденна вартість препаратів становила від 3 до 5 тис. грн, а реабілітація може тривати понад рік.

Фото: Євген Гончаренко