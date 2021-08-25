30-річний Спенсер Елден, зображений немовлям на обкладинці легендарного альбому Nirvana Nevermind, подав позов на гурт за розповсюдження дитячої порнографії. За словами чоловіка, учасники рок-гурту заподіяли йому величезної шкоди, торгуючи зображенням по всьому світу.

У позові стверджується, що учасники Nirvana зберігали та рекламували комерційну дитячу порнографію із зображенням Спенсера, отримуючи за це грошову винагороду.

Батьки Елдена так і не підписали дозвіл на використання фотографій чотиримісячної дитини – чоловік не отримав грошей з продажу альбомів і використання знімка.

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На сьогодні обкладинка альбому Nevermind – одна з найвідоміших з усіх рок-альбомів. Компакт-диски було продано тиражем понад 30 млн копій.

У позові також йдеться про стягнення по $150 тис. з кожного із 17 обвинувачених.

Зірки часто опиняються в центрі гучних скандалів — у середині серпня на Нікі Мінаж і її чоловіка Кеннета Петті подали до суду. Позов подала жінка, яку Петті намагався зґвалтувати понад 25 років тому. На момент інциденту дівчині було 16 років. Чоловік вже був покараний за те, що трапилося – він визнав свою провину і відсидів у в’язниці 4,5 року.

Однак американські ЗМІ повідомляють про переслідування жертви зоряною парою з метою відмови від претензій. Також постраждалій пропонували компенсацію в розмірі $500 тис.

Джерело: Variety