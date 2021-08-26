Трейлер супергеройського фільму Людина-павук: Нема шляху додому встановив новий рекорд за кількістю переглядів за перші 24 години – 355,5 млн переглядів.

Нове творіння від Marvel побило рекорд іншого супергеройського фільму — Месники: Фінал. Ще в грудні 2018 року трейлер цього бестселера за добу зібрав 289 млн переглядів.

За даними Sony Pictures, трейлер про Павука також отримав найбільшу кількість згадок у соціальних мережах — 4,5 млн разів за добу.

Це вже третій за рахунком фільм про Людину-павука в кіновсесвіті Marvel. Головного героя зіграє Том Голланд, якого вважають повноцінною заміною Тобі Магвайра.

Трейлер розкрив деякі деталі про сюжет майбутнього фільму — Пітер Паркер не зміг приховати від суспільства правду про Людину-Павука. Він змушений звернутися до Доктора Стренджа, який за допомогою заклинань змусить усіх забути про зв’язок Паркера з Павуком, але все йде не за планом.

У трейлері також з’явилися і давні знайомі Паркера — суперлиходій Октавіус (Доктор Восьминіг) і Зелений гоблін, якого зіграє все той же Вільям Дефо.

Реліз фільму Людина-павук: Нема шляху додому відбудеться в кінотеатрах вже 17 грудня.

На жаль, ми можемо не дочекатися ще одного фільму від Marvel – інсайдери повідомили про можливе перенесення виходу Веном 2: Карнаж на 21 січня 2022 року. Компанія відкладе прем’єру вже вдруге за місяць – раніше показ картини посунули з 24 вересня на 15 жовтня.

Джерело: Sony Pictures Entertainment