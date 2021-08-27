Кінокомпанія Paramount показала кадри довгоочікуваного фільму Місія нездійсненна 7 на заході CinemaCon в Лас-Вегасі. На відео також потрапив момент виконання смертельного трюку від Тома Круза. У фільмі знаменитість стрибає зі скелі в Норвегії на мотоциклі, а потім розкриває парашут для приземлення.

Paramount вважає цей момент найскладнішим у кар’єрі Круза.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’. (via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020

Відомо, що голлівудська знаменитість витратила дуже багато часу на виконання трюку. Для гарних кадрів актор виконав близько 500 стрибків з парашутом і 13 тис. на мотоциклі.

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І хоча Круз не був присутнім на презентації фільму, він заздалегідь записав звернення до своїх фанатів.

– Це найнебезпечніша річ, яку я намагався здійснити; ми працювали над цим роками. Я мріяв про це з самого дитинства – сказав актор.

Режисер фільму також заінтригував публіку сміливою заявою:

– Єдине, що мене лякає більше — це плани на Місія нездійсненна 8, – розповів режисер Крістофер МакКуоррі.

Прем’єра фільму Місія нездійсненна 7 відбудеться 26 травня у 2022 році.

Знімання картини були доволі складними — на початку літа роботу над фільмом довелося призупинити. Американського актора Тома Круза і всю знімальну групу відправили на самоізоляцію. Виявилося, що у 14 працівників і 60 людей опинилися позитивні тести на Covid-19.