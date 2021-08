Кінокомпанія Paramount показала кадри довгоочікуваного фільму Місія нездійсненна 7 на заході CinemaCon в Лас-Вегасі. На відео також потрапив момент виконання смертельного трюку від Тома Круза. У фільмі знаменитість стрибає зі скелі в Норвегії на мотоциклі, а потім розкриває парашут для приземлення.

Paramount вважає цей момент найскладнішим у кар’єрі Круза.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.

(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020