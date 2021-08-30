Канадська акторка українського походження Кетрін Винник опублікувала фотографії з учасниками української скаутської організації Пласт. Знаменитість згадала своє дитинство, в якому також була скаутом. Зірка поділилася знімками в Instagram.

– Так чудово возз’єднатися з моєю українською дитячою скаутською групою Пласт. Дякую за такий теплий прийом! – поділилася своєю радістю Кетрін.

Нагадаємо, що з 6 до 17 років зірка Вікінгів була скаутом. За словами акторки, участь у цьому русі стала основою її виховання — скаутство допомогло виробити дисципліну, дотримання режиму та досягти чудових результатів у навчанні бойового мистецтва тхеквондо.

Свої слова знаменитість підтвердила ділом — вона є срібним призером чемпіонату Канади з тхеквондо, має чорний пояс 3 дан з тхеквондо та 2 дан з карате. Її вміння і фізична підготовка дозволили отримати повноцінну ліцензію охоронця.

Однак тепер зірка може сама користуватися цією послугою — Кетрін встигла домогтися неймовірних висот у кіноіндустрії. Вона вже встигла знятися у величезній кількості успішних фільмів і серіалів, серед яких Доктор Хаус, Кістки, Вікінги, Темна Вежа.

Нагадаємо, що Кетрін приїхала до України не просто так — зірка вирішила відсвяткувати День Незалежності України, а також 50-річчя річниці батьків.

23 серпня знаменитість також відвідала саміт перших леді та джентльменів, де серед запрошених гостей були перша леді Олена Зеленська, афганський режисер Сахра Карімі, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, дружина президента Сербії Тамара Джуканович, телеведуча Оксана Гутцайт.

Джерело: Кетрін Винник