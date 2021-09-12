11 сезон МастерШеф: названо першого учасника шоу, що вибув

У суботу, 11 вересня, завершився третій випуск кулінарного шоу під назвою МастерШеф.

У 11 сезоні проекту змагаються найкращі кулінари-аматори України.

Першим випробуванням був командний конкурс, під час якого учасники готували страву у п’ять етапів.

Готувати їм довелося страви із азіатської та французької кухонь, проте обирати хто буде готувати на якому етапі членам команди не дозволили.

За підсумками передачі проект покинув Юрій. Раніше він працював сценаристом, проте переїхав до Таїланду, де організував курорт для зірок.

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Тиждень тому вийшов 2 випуск МастерШеф. За його підсумком троє суддів кулінарного шоу набрали Владислава Кулешова, Світлану Ткаченко, Діану Куваєву і Михайла Дмитрієва.

Вони стали останніми учасниками 20-тки кухарів-аматорів, які візьмуть участь в 11 сезоні шоу.