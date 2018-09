Рецензія на мультфільм Смолфут: повір у неможливе

Зовсім скоро на великі екрани вийде мультфільм Смолфут. Факти ICTV вже оцінили картину та готові поділитися враженнями.

Смолфут – анімована музична пригода від студії Warner Bros. та режисерів Карей Кіркпатрик та Джейсон Рейсіг. Над комп’ютерною анімацією працювала компанія Sony Pictures Imageworks. Варто відмітити, що з поставленою задачею вона впоралась чудово.

Сюжет

Ходять чутки, що десь у горах, трохи нижче хмар, живуть страшні, злі та дуже небезпечні істоти – люди, так звані смолфути.

Високо у Гімалаях розмістилося невеличке поселення йеті, яке живе собі спокійним, сталим, розміряним життям. У них є своя цивілізація, правила та закони.

Їхні закони дуже схожі з нашими традиціями: усі їх дотримуються, але ніхто не знає ні чому, ні звідки вони взялися, ні що буде, якщо їх порушити. Останнє як раз, і почало рухати сюжет.

Одного дня молодий єті Міго випадково натрапив на смолфута. Вражений таким видовищем, він одразу побіг до селища, аби попередити про небезпечного гостя. Проте, хто повірить у ці казочки про людей?

Зберігай брехню, задля добра громади.

Маючи бажання довести усім свою правоту, Міго спускається донизу, аби віднайти смолфута та забрати з собою. Там він натрапляє на журналіста, який саме приїхав у гори, аби відзняти репортаж, бажано з небезпечними для життя елементами.

Є дещо сильніше за страх – цікавість.

А як розгортались події далі та чи можлива дружба між смолтфутом та бігфутом дізнаєтесь самі у кінотеатрі.

Анімація та образи

Що картині вдалося напрочуд добре, так це анімація. Продукт вийшов яскравим, якісним і легким для сприймання як дітьми, так і дорослими.

Не менш важливу роль у мультфільмі відіграли образи, які врізаються в пам’ять. Кілька характерних персонажів розбавляють надто типових героїв.

Головний герой – напівсирота, закоханий у доньку правителя; син правителя – не надто розумний хлопчина; групка осіб, які мають власну позицію – не сприймаються іншим суспільством; влада, яка приховує правду від народу, заради його благополуччя. Та під такий опис підходить близько третини мультфільмів.

Місцями банальний гумор також не надто позитивну впливає на загальне враження.

А от цікавою особливістю є те, що у картині, по факту, немає негативного героя. Звісно, є персонажі, які проявляють не найкращі моральні якості, але тільки від безвиході або незнання усіх обставин.

Дубляж та музичний супровід

В українському дубляжі зазвучать голоса як досвідчених у цьому ділі артистів, так і новачків. Головну героїню Мічі, наприклад, озвучила співачка Оля Цибульська. Роль мудрого правителя дісталася Фаготу, а веселого бігфута Фліма – Олександру Педану.

Власне, можна сказати, що такий вибір був вдалим. Той самий Флім хоч і не так часто з’являється на екрані, проте чітко запам’ятовується.

Якщо говорити про музику, то вона була піднесена і приємна. Хоча місцями здавалась трохи недоречною.

Як і належить мюзиклу, картина випустила чимало пісень. Навіть різноманітність жанрів присутня: від типових для мультфільмів пісеньок до легкого репу.

Хочу відмітити, що під час прослуховування в голові почати з’являтися якісь знайомі образи з іншого мультфільму. Холодне серце зі своїм хітом Let It Go. Справді, аналогія напрошується сама собою. Зимова пора, гори, сніг, пісні – щось таки спільне є, правда? Потім, звісно, ти втягуєшся в сюжет і такі думки відходять на другий план.

Загальні враження

Загалом – черговий непоганий мультфільм. Добрі персонажі, нав’язливі позитивні (правильні) ідеї протягом усього часу, знову ж таки, музичний супровід та відсутність антигероя роблять картину вдалою та підходящою для дітей будь-якого віку. Та й не тільки для дітей.

Проте, надто типові моменти навряд чи дадуть змогу мультфільму вибороти високі рейтинги та надовго закріпитися на ринку. Тут, навіть, чудова анімація не допоможе.

Картина вийде в прокат вже 27 вересня. Та все ж, дивитися чи ні, вирішувати лише вам.

Сюжет: 6,5/10

Анімація: 9/10

Саундтрек: 9/10

Загальна: 6,5/10

Фото, Відео: ПланетаКіно

Анастасія Дячкіна