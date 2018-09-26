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Боб Марлі, Джонні Кеш: Netflix випустить серію фільмів про легендарних музикантів

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід нового документального проекту ReMastered з 12 жовтня 2018 року. Серія фільмів розповість про легендарних музикантів.

боб марли

Про це повідомляє Pitchfork.

Фільми будуть зняті про музикантів таких як Боб Марлі, Джонні Кеш, Джем-Майстер Джей (Джейсон Вільям Мізелл), Сем Кук, Роберт Джонсон та інші нині покійні виконавці.

Фільми будуть виходити на Netflix щомісяця, починаючи з 12 жовтня. Кожна з восьми серій буде присвячена одному музиканту, і продюсери проекту обіцяють розповісти багато невідомих фактів з їхнього життя.

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Знімати документально-музичні історії запрошені кілька режисерів: Кієф Давідсон, Барбара Коппл, Сара Доса, Брайан Оакс, Стюарт Сендер, Б. Дж. Перлмутт, Келлі Дуан, Сем Кульман.

Раніше повідомлялося, що 44-й президент США Барак Обама зніматиме серіали для Netflix разом зі своєю дружиною Мішель.

Фото: dreamstime.

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