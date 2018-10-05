Американський актор Кріс Еванс заявив, що більше не буде зніматися в Месниках в ролі Капітана Америки.

Як повідомив актор у своєму Twitter.

Кіностудія завершила дозйомка другої частини фільму Месники: Війна нескінченності, і його контракт з Marvel Studios минув.

– Офіційно закінчив з Месниками-4. Це був емоційний день, якщо не сказати більше. Грати цю роль в останні 8 років було для мене честю. Всім, хто стояв перед камерою, за камерою або сидів в залі, спасибі за спогади. Я нескінченно вам вдячний, – йдеться в повідомленні.

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За кілька хвилин твіт набрав кілька десятків тисяч репостів і більше сотні тисяч лайків.

До речі, в США актори з Месників, Зоряних війн, Дуже дивних справ та інші знаменитості підтримали американського підлітка, над яким знущаються в школі.