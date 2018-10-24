Російську комедію любов у Великому Місті-2 заборонили в Україні через участь у фільмі російського актора Леоніда Ярмольника.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно України.

Відомство відреагувало на санкції проти російських акторів Леоніда Ярмольника та Ірини Алфьорової, яких Мінкульт вніс до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

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На фільми за участю російських акторів скасували державну реєстрацію та прокатні посвідчення. Забороненими виявилися фільми Лузер, Божа тварюка і романтична комедія любов у Великому Місті 2.

У цій частині російський актор зіграв батька головного героя Ігоря, якого втілив лідер Кварталу Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство культури України внесло до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.