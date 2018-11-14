15 листопада у прокат виходить довгоочікувана картина Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда. Факти ICTV вже побували на показі та готові ділитися з вами своїми враженнями.

Сюжет

Фільм переносить нас у 1927 рік, на кілька місяців уперед після першої частини. З в’язниці збігає найнебезпечніший темний чарівник – Ґелерт Ґріндельвальд (Джонні Депп). Він згуртував навколо себе чимало однодумців, що бажають лиш одного – домінування чистокровних чарівників над немагічними істотами.

Альбус Дамблод (Джуд Лоу) змушений просити свого колишнього талановитого учня Ньюта Скамандер (Едді Редмейн) допомогти спіймати злочинця, адже сам цього зробити не може (типовий Дамблдор, чи не так?).

– Ви були з ним, як брати? – Ми були більше, ніж брати

Звісно ж , Ньют сам у такій справі не впорається, тому заручається підтримкою друзів з Нью-Йорка. Тож, разом з маглом Якобом Ковальські (Ден Фоглер), сестрами Тіною (Кетрін Уотерстон) і Куїнні (Елісон Судол) глядач знову поринає у світ магії.

Хочете знати, чому Дамблодор сам не вийшов проти Ґріндельвальда та як необдуманий вчинок дівчинки вплинув на розвиток подій? Тоді прямуйте за відповідями до кінотеатру.

Режисерська робота

На режисерському кріслі вже вкотре міцно вмостився Девід Єйтс. Британський режисер завдячує своїй широкій популярності саме фільмам про Гаррі Поттера. Девід відзняв чотири фільми, починаючи з Гаррі Поттер та Орден Феніксу. В результаті картина стала однією з найуспішніших, зібравши при цьому майже 1 мільярд доларів.

Проте, існує така думка, що режисерської фантазії, у більшості випадках, вистачає лише на три частини одного проекту. Далі рейтинги фільму йдуть на спад. А, враховуючи те, що Девід Єйтс затверджений на усі частини (на даний момент їх анонсували п’ять) Фантастичних звірів, варто побоюватись такої ситуації.

Та все ж, поговоримо поки лише про другу частину.

Одразу помічаєш, що оператори прихильники крупних планів. Особливо під час діалогів, що дає змогу детально роздивитися кожну рису обличчя героя, чітко відслідковувати характерну міміку. Додавши до цього вдалу гру світла, ми отримаємо круту картинку.

Фільм знятий більшою мірою в холодних, темних тонах, де чорний – найяскравіший. Мушу сказати, що це виглядає напрочуд атмосферно, враховуючи те, що ми перебуваємо в Європі на початку ХХ століття.

Команда непогано попрацювала над спецефектами та візуалізацією думок. У сцені, де Ґріндельвальд збирає своїх однодумців та розповідає, чому варто боротися з не-магічним світом, для підсилення емоцій використані кадри Другої Світової.

Достатньо уваги приділяється деталям. Тут головне не перестаратися, бо потім стає трохи важки сприймати образ в цілому.

Звісно ж, не забули з про фантастичних створінь. З’являючись на екрані, вони одразу перемикають увагу глядача на себе. Тому, для тих, хто любить милих пухнастих тварин – цей фільм вдвічі приємніший.

Не існує дивних створінь. Є люди з мізерним розумом

Загалом, можу сказати, що режисерська робота виконана на достатньо високому рівні. Навіть фінальна сутичка виглядає більш ефектною та масштабною, ніж двобій Дамблдора та Волдеморта у п’ятій частині.

Акторська майстерність

Справді, картина має доволі вдалий акторський склад, який зарекомендував себе ще з першого фільму. Едді Редмейн, Джуд Лоу, Джонні Депп, Езра Міллер, Клавдія Кім та інші актори доклали багато зусиль, аби в результаті отримати якісний продукт.

Виконавець ролі Ньюта Скамандера – Едді Редмейн, – лауреат багатьох престижних премій, в тому числі, й володар Оскару за найкращу чоловічу ролі у фільму Всесвіт Стівена Гокінга. До речі, місцями цей образ закрадався й до Ньюта.

Джонні Депп у ролі Ґріндельвальда також не відставав. Актор повною мірою втілив задум режисера і зробив персонажа яскравим, насиченим. Знаєте, наче спокійний маніяк. Він маніпулює, захоплює, змушує вірити. Загалом, робить персонажа цікавим.

На варто оминати не менш колоритного персонажа Якоба Ковальські, роль якого дісталася Дену Фоглеру. Актор добре запам’ятався ще з першої частини, ставши улюбленцем публіки. Такий простий добрий чоловік маглівського роду, якого доля занесла у чарівний світ.

Головні жіночі ролі виконували Кетрін Уотерстон (Тіна), Елісон Судол (Куїна) та Зої Кравіц (Лета Лестранж).

Загальні враження

Почувши назву Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда, думаєш, що фільм багато уваги буде приділяти саме історії найвидатнішого злочинця того часу, оповідатиме про його злочини, врешті-решт. А ось і ні. Все трохи складніше. Сюжет зосереджений більше на історіях інших персонажів, наприклад, сім’ї Дамблдора.

Майстерності тримати інтригу фільму точну не займати. До останньої хвилини (без перебільшення) ти намагаєшся розібратися у складних зв’язках усіх персонажів, запам’ятати величезну кількість інформації, які на тебе вивалили, щоб потім, наприкінці, остаточно вразитись від повороту подій.

Що ще залишає пособі приємний слід, так це музика. Така впізнавана мелодія знову залунає по-новому у фільмі.

Загалом, якісна акторська робота, хороша режисура, атмосферність та цікавий сюжет залишають по собі приємні враження.

Але, все ж, у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам!

Режисура: 8,5/10

Акторська гра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 9/10

Загальна: 8,5/10

Фото: IMBd

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine

Анастасія Дячкіна