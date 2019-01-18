Актриса Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у популярному серіалі Гра престолів, розповіла, що їй забороняли мити волосся.

Актрисі Софі Тернер забороняли мити волосся під час зйомок Гри престолів, пише Winter Is Coming.

За її словами, на початку серіалу їй дозволяли мити волосся, оскільки вона грала аристократку, але у п’ятому сезону її попросили перестати це робити.

– Це було дуже огидно, – згадує Тернер.

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Актриса розповіла, що жила з брудним волоссям кілька років і в неї постійно свербіла голова. Також їй це заважало під час зйомок сцен з штучним снігом.

– У мене до волосся постійно прилипали паперові сніжинки. Огидно, – сказала вона.

Раніше стало відомо, що восьмий сезон серіалу Гра престолів вийде 14 квітня.

Фото: dreamstime.