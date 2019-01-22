24 січня в прокат виходить останній фільм з Сільвестром Сталлоне в образі Роккі. Факти ICTV вже подивилися стрічку і діляться враженнями.

Сюжет

Друга частина Кріда, якщо вірити автору ідеї Сільвестру Сталлоне, має стати його “останнім родео” в образі Роккі. А хто ж не захоче подивитися на фінал історії, що розтягнулася на 43 роки та 8 фільмів?

Тим паче, в основу сюжету лягло, мабуть, найяскравіше протистояння серії: американського розумника Роккі Бальбоа та російської машини для убивств Івана Драго. Тільки дідугана Роккі замінив Адоніс Крід, а в іншому кутку замість Вані з’явився його син Вітя.

Для росіянина цей бій – можливість стерти сором батька, котрого за програш у 1985 так травили, що він утік в Україну. Тут автори явно не курсі, що, насправді, це осоромлені в Україні діячі тікають від громадянського осуду в Росію, а не навпаки.

Для Кріда молодшого бій також виглядає неминучим. І не тому, що якийсь росіянин з’являється нізвідки і кидає виклик чемпіону, а тому, що він досі не може вийти з тіні свого прославленого батька Аполло.

Ну, а для Роккі – це шанс виправити історію. Адже саме він не викинув рушника на ринг, щоб зупинити бій, в якому Драго старший забив Аполло на смерть.

Водночас, він прекрасно пам’ятає, чим може обернутися двобій з жорстоким супротивником, якому немає чого втрачати. Помста за Аполло коштувала йому здоров’я та родини. Такої долі для свого підопічного Адоніса він точно не бажає.

Режисерська робота

Хоч саме Сталлоне зняв Роккі 4 у 80-ті, але в новому тисячолітті довіряє свого персонажа професіоналам. Першу частину Кріда знімав Райан Куглер, але цього разу він саме займався Чорною пантерою, тому обмежився роллю виконавчого продюсера. Режисерське крісло обійняв не надто досвідчений Стівен Кейпл молодший, для якого це лише другий повнометражний фільм після драми Земля.

Зрозуміло, що Роккі не може вразити глядачів закрученою історією. Зате, як будь-який фільм про спорт, він має декілька притаманних жанру козирів. Тож нас будуть розважати ефектними тренуваннями, видовищними боями та болісними випробуваннями для тіла й духу головного героя.

І якщо з драматичними діалогами трохи перебрали, то фінальний бій дійсно може увійти в золотий фонд кіно про бокс. Постановка настільки якісна, що кожен удар відчуваєш разом з героєм, а після останнього звуку гонгу вже не знаєш, за кого з бійців більше переживати.

Актори

Ролі у фільмі можна поділити на дві групи. Стара гвардія – в особах Сталлоне і Лундгрена – виступають радше фоном, що має відтінити нелегке буття головних героїв. Суворість образів нагадує ті часи, коли бокс не став бізнесом, а їхні комплекси чудово передаються нащадкам.

Натомість Майкл Б. Джордан у ролі Адоніса і Тесса Томпсон, що виконала його кохану, відповідають за драму на екрані. Всі випробування поза рингом автори поклали на їх плечі.

Тому, коли ці двоє з’являються на екрані, знайте, попереду сумні розмови та сльози. Хоча й сюжетну гілка молодшого Драго веселою не назвеш.

Загальні враження

Фільм Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа вийшов якісною спортивною драмою, що цілком логічно лягає в канву франшизи про Роккі. Шаблонна історія, де легко вгадати кожне падіння і підйом головного героя, вже зібрала в прокаті більше 100 мільйонів доларів при бюджеті у 50.

При цьому сценаристи примудрилися змалювати росіян так шаблонно, як їх не показують вже років тридцять. Не вистачало лише тренувань з білими ведмедями на снігу, або бані з балалайками.

Але поза цим варто віддати творцям фільму належне. Неочікувано, друга частина Кріда вчить нас, що досягають вершин ті, хто не вміє зупинятися. І нехай драйвером героїв стають комплекси, які, немов шило, не дають всидіти на місці, але далі пройде той, хто готовий пожертвувати усім.

Спостерігати, як персонажі намагаються не лише побороти супротивника, але й батьківські комплекси, дійсно цікаво. Причому найкраще проблематика розкривається саме в сімействі Драго, тож дивіться уважніше.

Сюжет: 6/10

Режисура: 7/10

Актори: 7/10

Атмосфера: 7/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine