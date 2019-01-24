24 січня в прокат вийшла сімейна комедія з Марком Волбергом та Роуз Бірн. Факти ICTV вже подивилися фільм і оцінили його переваги.

Сюжет

Фільм Родина за хвилину розповідає історію Піта та Еллі, котрі жили собі щасливо без зайвого клопоту, будували кар’єру, ходили на тренування, дивилися вечорами кіно й розважалися в барах. Та чогось у їх розміреному житті все-таки не вистачало.

Тому, коли на горизонті замаячила можливість розбавити прісне буття, взявши дитину з притулку, вагалася пара недовго.

Уява малювала ідеальну ситуацію: всиновлюєш п’ятирічну дитину, якій не потрібно міняти підгузки, а вона одразу називатиме тебе мамою. Ще й родичам на питаннями про нащадків буде що відповідати, а всім навколо втреш носа, показавши своє благородство.

Ваша задача – піклуватися про них, хочуть вони цього, чи ні.

От тільки всиновити Піту й Еллі випало не одного, а одразу трьох далеко не ідеальних дітей. Молодша Літа їсть тільки чіпси, старший братик Хуан настільки зашуганий, що боїться навіть кашлянути, а найстаршій Ліззі взагалі 15 років, підлітковий бунт саме у розпалі.

Головні герої швидко розуміють, що варто було подумати двічі, перш ніж підписуватись на таку авантюру.

Режисерська робота

Режисером стрічки виступив Шон Андерс, який вже має досвід роботи з Марком Волбергом, адже зняв обидві частини Хто в домі тато. Для нової історії він використав власний досвід всиновлення дитини.

За всіма канонами голлівудських комедій, фільм Родина за хвилину побудований на кшталт американських гірок. Спочатку вас вивезуть на самий верх, щоб вприск адреналіну спровокував ейфорію та відчуття легкості. А далі – спустять вниз по спіралі, чергуючи смішні та сумні моменти. Сміятися, звичайно, доведеться частіше, інакше квитки не розпродадуть.

Актори

Головні ролі Піта й Еллі виконали Марк Волберг та Роуз Бірн. На комедіях для всієї родини вони собаку з’їли, тож переконливо можуть зобразити радість, коли діти вперше назвуть їх мамою і татом. Так само, як і вдати безсилу лють, після чергового демаршу старшої прийомної дочки. А Волберг у минулій спільній з Андерсом роботі Хто в домі тато вже грав батька, який намагається возз’єднатися з сином.

Виконавці ролей всиновленої дітлашні теж гарно впоралися з поставлено задачею. Старшу дівчину, до речі, зіграла Ізабелла Монер, яка вже знімалася з Волбергом до цього у стрічці Трансформери: Останній лицар.

Також варто згадати керівників дитячого будинку, ролі яких дісталися володарці Оскару Октавії Спенсер (Прислуга) та Тіг Нотаро. Ці двоє прекрасно перевтілилися на екрані в аналог хорошого і поганого копів, котрі оцінюють прийомних батьків.

Загальні враження

Фільм Родина за хвилину вийшла голлівудською рекламою всиновлення дітей з притулку. Це ідеальна казочка зі щасливим фіналом, яку можна розказувати вічно.

Стрічка могла б стати черговою комедією із розряду: посміялись і забули. Та важливість піднятих питань додає їй балів. Адже важливо виносити на екран те, про що люди стараються не згадувати. Проблеми сирітства, неприйняття суспільством покинутих, всиновлення дітей заради заробітку чи, навпаки, небажання притулків розставатися з підопічними, щоб отримувати більше бюджетних коштів.

Все це є у фільмі Родина за хвилину. І нехай виглядає картина не надто правдиво, але вона вас розсмішить, розчулить і примусить замислитися.

Сюжет: 6/10

Режисура: 7/10

Актори: 7/10

Проблематика: 8/10

Загальна оцінка: 7/10

Дмитро Сидоренко

Фото та відео: B&H Film Distribution Company