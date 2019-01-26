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Помер оскароносний композитор Мішель Легран

Мішель Легран помер у віці 86 років.

Помер оскароносний композитор Мішель Легран

У Франції помер композитор Мішель Легран.

Про це сьогодні повідомив його прес-секретар, пише видання Le Monde.

Відомий композитор, аранжувальник, диригент і піаніст Легран помер у віці 86 років.

Легран прославився музикою до фільму Шербурзькі парасольки.

Його тричі вдостоювали премії Оскар у номінаціях за найкращу пісню і найкращу музику до фільму.

Музикант також 5 разів отримував премій Grammy і одного разу Золотого глобуса.

Читайте: В Одесі помер відомий український режисер-мультиплікатор

Легран написав понад 200 пісень до фільмів.

Нагадаємо, 27 листопада минулого року помер творець мультсеріалу Губка Боб Квадратні Штани Стівен Хілленберг.

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