Кінець січня приготував глядачам нову прем’єру – Смертельний лабіринт. Факти ICTV переглянули стрічку та готові ділитися своїми враженнями.

Сюжет

Шістьом, на перший погляд, звичайним людям приходять запрошення на участь у найінтерактивнішій квест-кімнаті. На переможців чекає грошова винагорода.

Потрапивши у приймальню, герої розуміють, що гра вже почалася. Згодом випливає ще одна цікава деталь – вони можуть не вижити. Тож, ситуація загострюється, а один невірний крок може стати фатальним.

Задум трохи нагадує фільм Правда або Дія, в якому герої також стали заручниками популярної гри.

Фільм зібрав у собі максимальну кількість типових головних персонажів. Тут тобі і ботан, і геймер, бізнесмен, військовий, і невдаха разом з водієм вантажівки.

Таке враження, наче я граю у найприкольнішу у світі гру з найнеприкольнішими людьми.

А от що їх все ж таки об’єднує та скільки людей вибереться з пастки – дізнаєтесь самі.

Режисура

Режисером фільму виступив Адам Робітел (Астрал 4: Останній ключ, Демони Дебори Логан). Враховуючи те, що американський режисер, сценарист та ще й актор, у своїй творчості є прихильником жанру хорор, від нього очікуєш високої роботи.

Тож, спробуємо розібратися, що вдалося зняти Адаму за $9 млн.

З перших хвилин ми бачимо доволі розповсюджений прийом, коли фільм починається з кульмінації. Хоча, як на мене, саме тут це не дуже вдало. Після представлення на екрані усіх героїв, ти вже розумієш, спираючись на початкові кадри, хто до кінця фільму не доживе.

Однак, картина дотримується певного балансу між екшеном та спокійним розвитком подій, даючи глядачеві перевести подих.

Варто виділити роботу декораторів, які вдало облаштували п’ять квест-кімнат. Одна з них, наприклад, виглядає як ілюзія обману. В якийсь момент ти сам потрапляєш у цю пастку і важко сприймаєш те, що відбувається на екрані.

Це найстрьомніша партія твістера у моєму житті.

Наприкінці фільму, коли глядач отримує довгоочікувану розв’язку, не вистачає лише закадрової фрази режисера, що це вони підглянули у Голодних Іграх.

Зйомки фільму проводилися в Південно-Африканській Республіці, а самі події розгорталися в Чикаго.

Акторська гра

Пройшовшись по жіночому акторському складу маємо: Тейлор Рассел – акторка переважно телевізійних фільмів та серіалів, Дебора Енн Уолл – американська акторка, найбільш відома з серіалів Справжня кров та Шибайголова.

До чоловічого складу входять Логан Міллер (Життя собаки, Хороший сусід), Джей Елліс (телепрограма Біла ворона), Нік Додані – актор-комік, Тайлер Лабін (Забійні канікули).

Всі разом вони зробили непогану роботу. Кожен дотримується своєї сюжетної лінії, персонажу. Власне, так як і має бути у будь-якому кіно-телепродукті. Тобто, нічого особливого, але й нічого поганого. Вдосталь емоцій, невербаліки, віддачі.

Загальні враження

Сюжет фільму одночасно є його плюсом і мінусом. З одного боку, він цікавий, заплутаний, напружений і не відпускає глядача до останніх хвилин. З іншого, надто часто закрадаються думки про інші фільми. Тут навіть відлуння Пункту Призначення є зі своєю ідеєю про те, що смерть все одно наздожене.

До плюсів можна віднести також музичний супровід, що був простим, але вдалим. Загалом, в усьому фільмі не можна виділити якісь значущі плюси. Все або зроблене на достатньому середньому рівні, або має негативний аспект, що заважає підняти планку вище.

Але, у будь-якому випадку, дивитися або ні – вирішувати тільки вам.

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Режисура: 8/10

Сюжет: 9/10

Акторська гра: 8/10

Музика: 8/10

Загальні враження: 8,5/10

Анастасія Дячкіна

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company