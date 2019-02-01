Ряди українського кіно поповнила комедія Зустріч однокласників. Факти ICTV вже побували на прем’єрі і готові ділитися враженнями.

Сюжет

На початку фільму ми знайомимося із головними героями. Андрій, Валєра та Льоха – троє чоловіків, яких об’єднує не лише шкільна дружба, а й відчуття нереалізованості у житті. Масла у вогонь підливає зустріч однокласників, що має от-от відбутися.

– Навіщо люди взагалі ходять на ці зустрічі?

– Щоб подивитися, хто на коні, а хто – в гімні.

Аби забути про усі негаразди буденщини та віднайти всередині себе тих молодих розбишак, якими вони були у шкільні роки, друзі вирішують затусити.

Вони на день раніше їдуть до Черкас, де й буде проходити зустріч однокласників. Там трійця знаходить собі пригоди у кращих традиціях Похмілля у Вегасі.

Герої

Олексій Нагрудний зіграв Льоху – шкільного відмінника, що з роками став архітектором та обзавівся не лише двома дітьми, а й купою комплексів.

Роль його друга – Валєри виконував Валерій Харчишин. Цей персонаж дуже близький зірці, адже у фільмі він також є відомим музикантом із великою армією фанаток, що зустрічаються буквально на кожному кроці.

Шоумен Андрій Бурим постав перед глядачем у ролі чоловіка, що тільки но пережив розлучення і намагається усіма силами надолужити втрачене.

Кухня

На створення комедії пішло 6 млн гривень. Постпродакшн зайняв цілий рік.

Зйомки проходили у Києві, Київській області та Черкасах. Оператори дійсно постаралися, не дивлячись на те, що зйомки проходили під час типової, сірої, української зими, кадри були дуже вдалі та яскраві.

Режисер розповів, що Черкаси обрав не даремно. Саме це місто вважається містом наречених в Україні, тож це найвдаліше місце для того, аби головні герої потішили своє чоловіче его і позмагалися у кількості “склеєних” красунь.

Для однієї зі сцен ми попросили дозволу в адміністрації на те, щоб перефарбувати зупинку, аби вона краще виглядала у кадрі. Нам дозволили. Через декілька днів адміністрація зателефонувала нам зі словами: То, може ви й через дорогу зупинку перефарбуєте? – розповів режисер Валентин Шпаков.

Сценарій цього фільму не новий, він є адаптацією американської комедії. Це дуже легко зрозуміти завдяки великій кількості жартів нижче поясу та, так званого, сортирного гумору. Слід зазначити, що персонажі були розкриті сповна, від основних рис характеру, до найінтимніших деталей.

Колориту стрічці надає українська мова, а особливо лайка українською, від неї глядацький зал неодноразово заходився реготом.

У фільмі ви почуєте драйвові саундтреки від гурту Друга ріка та Пацики з Франика.

Враження

Ця стрічка дійсно пробуджує спогади, під час перегляду ти підсвідомо порівнюєш персонажів зі своїми шкільними друзями. Навіть Валерій Харчишин поділився, що після зйомок у нього з’явилось бажання побачитися зі своїми однокласниками.

Та не сміхом єдиним. Кіно піднімає важливі проблеми, такі як: криза середнього віку, шлюбні зради, батьківство та інші. Але це все подано надто фоново і не позбавляє кінострічку легкості, що так притаманно жанру комедії.

Основна фішка, на яку робили ставку режисери, це життєвість. У всіх нас є колишні однокласники та вчителі, ностальгія за безтурботним дитинством, та навіть ті ж проблеми із самореалізацією. Це все ми бачимо в героях і воно відбивається всередині нас.

Зустріч однокласників не назвеш шедевром, проте це хороший внесок до скарбнички українського кінематографа.

Тому, скоріш беріть друзів та йдіть до кінотеатрів, але дітей краще залишити вдома. Цей фільм із позначкою 16+, присутні оголені тіла, відверті сцени, алкоголь, та гірка правда про доросле життя.

Сюжет: 6/10

Режисура: 7/10

Актори: 8/10

Проблематика: 8/10

Загальна оцінка: 7/10

Яна Чепела