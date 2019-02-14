У День Закоханих на екрани виходить українська комедія Продюсер. Факти ICTV вже переглянули фільм та готові ділитися з вами враженнями.

Сюжет

Гучна вечірка. Продюсер Олексій Дурнєв після виходу його фільму йде у відрив і між тим псує відносини з половиною знімальної команди.

Вранці виявилось, що йому терміново потрібно передати гроші на зйомки другої частини. Проте, вони якимось містичним способом кудись зникли.

Виручити друга зголосився репер Вася Кіт. Звісно, якщо Дурнєв забезпечить йому роль у фільмі.

Окрім цього начальниця Слава приставила до продюсера Мішель, яка відповідає за зйомки бекстейджу.

У цих стінах єдине, що може знімати дівчина – це свою білизну.

Далі герої вирушають на знімальний майданчик, при цьому зустрічаючи бандитів, скажених лісорубів, байкерів, підставних копів та інших персонажів, які заважають дістатися до місця призначення.

Востаннє я так бігала ще в школі… від мавп.

А от якщо хочете почути реп від Зіброва, побачити Дурнєва у ролі собачого кардіолога та Астаф’єву в багнюці – прямуйте до кінотеатрів.

Режисерська робота

Режисером стрічки виступив Сергій Вейн. Задум був такий – створити вітчизняний аналог голлівудської комедії. Тож, розберімо, що ми маємо в результаті.

Власне, сам задум доволі непоганий. Так, можливо, місцями банальний та передбачуваний, проте все у стилі американського кіно. Є головні майже хороші герої, є антигерої, є проста логічна сюжетна лінія, трагічна кульмінація і різкий поворот подій у фіналі.

Операторська робота та музичний супровід також не викликають особливих зауважень. Кадри яскраві, вдало відзняти, а саундтреки пасують до стилю фільму.

А ось що дуже підкачало – це подача та діалоги.

По-перше, у фільмі надто багато примітивних та безглуздих сцен. І смішно, на жаль, стає не від влучних жартів чи якісного сарказму, а від тупих заїжджених діалогів.

Справді, чого фільму не позичати, так це сарказму. Ледь не через кожну репліку герої саркастично висловлюються у сторону одне одного.

По-друге, стрічка перенасичена кривляннями та пошлістю, на які, особливо наприкінці, вже стає неприємно дивитися.

Акцентування уваги на подібних речах відволікає глядача від основного сюжету.

Акторська гра

Більшість акторів у фільмі грають самих себе. Так серед інших у стрічці ми маємо Олексія Дурнєва, Дашу Астаф’єву, Мішель Андраде, Павла Зіброва та Васю Кота.

Кажучи загально, акторська гра – це найбільший провал фільму. Хоча, краще сказати, що більш-менш нормальна акторська гра – досить рідке явище протягом усієї стрічки.

Актори переграють настільки сильно, що в якийсь момент тобі починає здаватися, що ти сидиш на театралізованій дитячій виставі, а не на фільмі категорії 16+.

Ну, і без моралі вкінці не обійшлось. Головний герой не мав друзів, але після таких дивовижних спільних пригод він все усвідомив та змінив своє ставлення до оточення.

І без цього прості репліки ще більше принижують інтелект глядача, розжовуючи кожне слово.

Але, як не дивно, з емоціями таких проблем не виникало. І от виходить досить дивна картина: актор своїм виглядом, діями та жестами відіграє поставлену задачу, а мовою – ні.

Загальне враження

За прості діалоги, безглузді сцени, примітивні жарти та жахливу акторську гру фільм не отримає високі рейтинги.

Проте, наявність такої кількості українських медійних персон забезпечить стрічці популярність у кінотеатрах.

Так, видно, що фільм намагався дотягнути до рівня американського кіно, але, все ж, до голлівудської комедії йому ще далеко.

Але, у будь-якому випадку, дивитися чи ні, вирішувати тільки вам.

До речі, можливо вам буде цікаво почитати також рецензію на іншу українську комедію Зустріч однокласників.

Сюжет: 6,5/10

Режисерська робота: 5/10

Музичний супровід: 7/10

Акторська гра: 3/10

Загальна оцінка: 5/10

Фото: Кіно-театр.ua

Відео: Producer Movie

Анастасія Дячкіна