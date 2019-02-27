Михайло Ідов, російський режисер фільму Гуморист заявив, що відмовив Максиму Галкіну на користь артиста, який не відомий широкому загалу.

Михайло Ідов, російський режисер фільму Гуморист, який зараз виходить у прокат, розповів журналісту Юрію Дудю, що на головну роль радянського сатирика хотів взяти знаменитого гумориста Максима Галкіна, але зрештою відмовився.

За словами Ідова, передумати його змусила гра актора Олексія Аграновича, яку вже встигли відзначити експерти.

Фільм розповідає історію естрадного артиста, який на початку 80-х зловив хвилю успіху, але страждає від жорсткої редактури своєї сатири.

Читайте: Українці та росіяни приречені на дружбу. Гордон зробив заяву у Дудя

У результаті від тиску зовнішнього і внутрішнього він вибухає.

Трейлер фільму Гуморист. Режисер – Михайло Ідов

Нагадаємо, Дмитро Нагієв в інтерв’ю вДудь зізнався, що йому огидно все, що пов’язано з агресією.